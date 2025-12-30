¿Mesa adentro o afuera?: cómo estará el tiempo para Año Nuevo en Corrientes

A casi dos semanas de la llegada de lluvias intensas en gran parte de la provincia, se espera un leve alivio para las fiestas de Año Nuevo. Para este miércoles se esperan chaparrones esporádicos con un 40% de probabilidad, pero todo indica que no será un impedimento para celebrar al aire libre con familiares y amigos.

En Capital, las temperaturas para esta jornada varían entre los 23°C de mínima y 31°C durante la tarde. Por la noche se esperan unos 26°C que dejará un tiempo agradable en la ciudad. Pero con peligro de chaparrones, por lo que los correntinos deberán estar atentos a las condiciones en el último momento.

imagen ilustrativa

Cómo estará el tiempo en el interior correntino

Mientras que en ciudades como Mercedes para la jornada se espera cielos mayormente nublados y tormentas aisladas durante la tarde pero con un 40% de probabilidad. El calor llegará al corazón de la provincia con máximas de 30°C y mínimas de 23°C.

En Goya, con máximas de 32°C durante la tarde y mínimas de 22°C, chaparrones por la tarde y cielos parcialmente nublados por la noche. En Bella Vista las condiciones se mantendrán similares por lo que permitirá celebrar afuera sin complicaciones.

En Paso de los Libres, Santo Tomé y Monte Caseros, las temperaturas oscilan entre los 23°C y 30°C de máxima. Sin pronósticos de lluvias para la costa del Uruguay.

Pronóstico para el 1 de enero

Para el primer día del año, se espera que en Capital la temperatura ascienda a 32°C y la mínima marque los 24°C. Pero a diferencia de la Navidad, no se esperan tormentas fuertes y sin alertas por lo que se espera un poco de calma. Las condiciones anticipan que será un jueves para disfrutar al aire libre y de las playas de la ciudad.