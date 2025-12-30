Película “La Luz Mala” de Caá Catí a Centroamérica y Asia

“La Luz Mala” es una película filmada en su mayoría en el pueblo de Caá Catí y cuenta la historia Rene y Walter quienes ante la caída de auspiciantes en su programa de radio sobre OVNIs deciden llevarlo a la TV. El destino parece acompañarlos y ese día cae uno en los esteros. Una conductora de TV de la capital se les suma en esta temeraria búsqueda.

La película tiene programada varias proyecciones en Hong Kong University (China) durante el mes de diciembre. Las mismas serán en el marco de un ciclo de cine argentino donde se incluyen otras obras como “Esperando la carroza” y “Agua”, una iniciativa de DAC. Asimismo, recientemente fue proyectada en “El Salvador” en el marco del VII Festival internacional de cine de San Salvador. También en espacio Tuyukuá en Paraguay y la Universidad de Concepción (Chile).

“La Luz Mala” a lo largo de su exhibición ha ganado diferentes festivales y obtenido importantes reconocimientos, como, por ejemplo: mejor largometraje en el festival de cine de Roswell (EEUU), mejor película en el festival internacional de cine de Entre Ríos (FICER), mejor película en el festival de cine de Victoria. Además, estuvo presente durante varios meses en salas de cine de 14 provincias argentinas durante su año de estreno.

La película se encuentra actualmente disponible en la plataforma Amazon en 14 países (Entre ellos Japón, Canadá, EE.UU, Francia, Holanda, México, etc.). Teniendo una gran repercusión en Japón donde lleva una cantidad importante de reproducciones desde su incorporación.

Allá Ité, la productora correntina que la lleva adelante, viene de estrenar “El Santo Marginal” (una historia de San la Muerte) la cual tuvo su estreno en México, y preparada el estreno de dos largometrajes documentales para el año que viene: “Fantasmas del yvera” y “Violencias”.