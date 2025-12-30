Choque de trenes en la vía a Machu Picchu, con un muerto y al menos 50 heridos

Un accidente ferroviario registrado en la vía que conduce a Machu Picchu, en la región Cusco, conmueve este martes a Perú, luego de que se confirmaran al menos una muerte y 50 heridos, informaron agencias internacionales.

Se trata de un siniestro protagonizado por dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail, que colisionaron en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea.

Es una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

De acuerdo con la información, el choque habría sido frontal, según las imágenes difundidas por medios de comunicación. En estas se observa que las locomotoras de ambos trenes presentan severos daños estructurales, principalmente en la parte delantera y en los vidrios, lo que evidencia la magnitud del impacto ocurrido en plena ruta turística.

“Hemos sido informados que se ha confirmado el fallecimiento de una persona que sería Roberto Cárdenas Loay, el maquinista de uno de los trenes”, sostuvo Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco a canal N. Señaló que no se ha identificado de qué empresa es la persona que perdió la vida.

