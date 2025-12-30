Río Paraná: así estaba el banco de arena el día de la tragedia en Corrientes

Imágenes tomadas el día de la tragedia en el que murieron dos jóvenes muestran un banco de arena frente a Boca Unidos saturado de lanchas y personas. Además, se pueden ver muchas de las embarcaciones amarradas de manera irregular.

La concurrencia masiva evidencia los riesgos de estas formaciones en el río Paraná, que incluyen corrientes de resaca, remolinos y colapso de hoyos excavados, peligrosos incluso para nadadores experimentados.

El accidente y los riesgos del Paraná

Ese sábado, una embarcación con ocho personas volcó en la zona del banco de arena. La maniobra conocida como “vuelta campana” arrojó a todos los ocupantes al agua. Seis lograron ser rescatados con vida por la lancha particular “La Turca”, mientras que Sergio Stortti y Melissa Argañaraz no pudieron salir a la superficie.

El accidente del sábado se sumó a otros hechos trágicos ocurridos durante el fin de semana, que dejaron un total de 10 personas fallecidas en distintas zonas del Paraná. Estos hechos reafirman la peligrosidad del río, especialmente en sectores con bancos de arena y corrientes fuertes.

Precauciones

Especialistas insisten en extremar precauciones como los chalecos salvavidas, respetar las normas de seguridad y evitar la concentración masiva de embarcaciones en bancos de arena. La tragedia del sábado pone nuevamente en foco la necesidad de actuar con responsabilidad para prevenir accidentes en el río Paraná.

Pablo Chapero, presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral, remarcó la necesidad de mayores controles preventivos, especialmente en áreas donde se concentra la navegación recreativa. “En los lugares donde se concentra la mayor cantidad de lanchas debería haber controles permanentes. La prevención es clave para evitar estos desenlaces”, sostuvo.