Tragedia vial en Colonia Libertad: murió un adolescente tras un choque en la Ruta 14

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este martes en Colonia Libertad, donde un adolescente de 14 años perdió la vida tras un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional N°14, a la altura del kilómetro 435, en la provincia de Corrientes.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana y tuvo como protagonista a una motocicleta Yamaha FZ, en la que circulaban un hombre de 50 años y el menor fallecido.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor del rodado perdió el control de la motocicleta y ambos ocupantes colisionaron contra el guardarrail ubicado a la vera de la ruta.

Como consecuencia del impacto, el menor falleció en el lugar, mientras que el adulto fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital de Monte Caseros, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter grave.

En el sitio del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría de Distrito Colonia Libertad, junto a personal especializado, realizando las diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.