Juras y puesta en marcha para la nueva dinámica de las fiscalías federales

Se realizó este martes en Corrientes la jura de las nuevas autoridades de las fiscalías de distrito que trabajarán con el sistema acusatorio en la órbita federal y sus responsables aseguraron que se trata de una "nueva dinámica" que impone otro desafío al Ministerio Público.

En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Corrientes se llevó a cabo la jura de fiscales ante la Cámara, el Tribunal y fiscales auxiliares, secretarios, prosecretarios y administrativos, de la nueva organización del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la provincia, en el marco de la plena implementación del Código Procesal Penal Federal.

Esto representa la aplicación del sistema acusatorio, con lo cual las autoridades coincidieron en señalar que se trata de "una dinámica nueva".

En ese sentido, el fiscal General, Carlos Schaefer, dijo a los integrantes del nuevo esquema que "ya no vamos a tener fines de semana, no hay forma de despegarse de las causas; hemos tenido un desempeño muy importante, fue impresionante, un trabajo muy duro que humanamente desgasta pero que se agradece".

A su vez, el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini, sostuvo que "tenemos un desafío importante, pero estamos convencidos que tenemos los recursos humanos para afrontarlo, con eficiencia y éxito porque va a ser importante para la sociedad de Corrientes".

En tanto que el fiscal de Goya, Mariano De Guzmán, indicó que la jura de este martes "no es una mera fórmula, es importante desempeñar y legalmente el cargo, están capacitados para cumplir el rol, por lo que esperamos que sea un gran año, lo estamos encarando muy bien".

Por su parte, el juez del Tribunal Fermín Ceroleni, quien participó de la jura, precisó que se trató de "un acto de suma importancia para la implementación del sistema acusatorio, con el cual nos estamos capacitando diariamente". Asimismo deseó éxito a quienes "asuman la responsabilidad que les corresponde en su rol, con nueva etapa para los acusadores públicos".

Quienes juraron hoy fueron los doctores María Ana Zalazar, Gabriela Saladino, Juan Martín Mariño Fages, Nicolás Marquevich, Gabriel Romero Olivello, Juan Ignacio Hermann, Emilia Sánchez Lafuente, Analía Badaro, María Celeste Franccini, Andrea Rosana Toledo. Tamara Pourcel, María Soledad Branchi, Nancy Vargas García, Flavio Arias, Jaqueline Souto y Fernando Mas González, así como Germán Nicliz.

Y por Goya, Rubén Canteros, Sebastián Macías y Andrea Mansilla.