Corrientes: Miguel Olivieri asume como nuevo interventor del IPS

El ex intendente de Monte Caseros quedó al frente del Instituto de Previsión Social de la provincia. 

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 15:15

El ex ministro de Coordinación y ex intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri, asumió como nuevo interventor del Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS).

De esta manera, Olivieri quedó al frente de uno de los organismos descentralizados más importantes de la provincia, con la responsabilidad de conducir la administración previsional correntina.

El nuevo interventor cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública, habiéndose desempeñado anteriormente como ministro de Coordinación y como intendente de la ciudad de Monte Caseros.

