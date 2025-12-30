Corrientes: bomberos controlaron el incendio de un camión de YPF en la zona de Tres Bocas

Momentos de tensión se vivieron este martes sobre la Ruta Nacional N° 14, cuando un camión de transporte de combustible perteneciente a la empresa YPF sufrió un principio de incendio en Corrientes.

El hecho ocurrió en la zona conocida como Tres Bocas, lo que obligó a una inmediata movilización de los cuerpos de bomberos ante el peligro que representaba la carga de la unidad cisterna.

El alerta se activó a las 15:45, cuando el personal de Bomberos Voluntarios de Juan Pujol recibió el aviso del siniestro a la altura del kilómetro 381. Dada la naturaleza del vehículo involucrado, se solicitó apoyo urgente al cuartel de Mocoretá, desplazándose al lugar dos móviles con un total de cinco efectivos.

Falla eléctrica y rápido control

Al arribar al sitio del incidente, los bomberos constataron que el fuego se había originado por un desperfecto eléctrico en la zona del motor del camión. La rápida acción de los efectivos de Juan Pujol, quienes levantaron la cabina para atacar el foco ígneo, permitió controlar las llamas antes de que se extendieran hacia el tanque de combustible, según detalló el parte oficial de los Bomberos.

Gracias a la coordinación del protocolo de emergencia, la situación fue dominada en pocos minutos, evitando que el desperfecto técnico pasara a mayores en una de las arterias viales más transitadas de la provincia.

Tras asegurar la zona y verificar que no hubiera riesgos de reinicio del fuego, el tránsito fue normalizado.