Valdés inauguró la refacción integral de la sucursal del Banco de Corrientes en Ituzaingó

El Banco de Corrientes presentó este miércoles 27 de agosto su renovada sucursal Ituzaingó, tras una refacción integral que transformó por completo su histórica casa en la ciudad. La obra, que abarca más de 800 m² entre espacios cubiertos y descubiertos, marca un nuevo hito en el plan de modernización y expansión regional de la entidad, que continúa modernizando su red para ofrecer un servicio ágil, cómodo y cercano.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, y el intendente municipal, Juan Pablo Valdés. Participaron también el viceintendente local, Emilio Nicolás; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; miembros del Directorio y colaboradores de la entidad financiera correntina; autoridades nacionales, provinciales y locales; empresarios y clientes.

El Gobernador Valdés destacó la solidez del Banco de Corrientes, la gestión y el accionar de la histórica entidad financiera con el fin de apostar por el desarrollo de Corrientes como instrumento crediticio, como agente de pagos, como un servicio a la comunidad que “saca de la desigualdad y la brecha de oportunidades a la gente”. “Tenemos un cajero automático del Banco de Corrientes en el 100% de las ciudades”, aseguró.

También resaltó el trabajo de la banca pública como agente del Estado, que busca “devolver la esperanza a los correntinos”. “El Banco se consolida como instrumento necesario, vital, para que nosotros nos desarrollemos”, concluyó y felicitó a autoridades y colaboradores de la entidad por los hitos alcanzados a lo largo de estos años y por el esfuerzo en pos de “construir futuro”.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, se mostró agradecido con el trabajo mancomunado del BanCo con la Municipalidad durante su gestión por “acompañar a los ituzaingueños y hacer realidad muchos sueños”. A la vez, felicitó a la entidad por el hito inaugural que representa la refacción integral de su sucursal y expresó su alegría: “Siento que nuestra ciudad crece, se transforma, se desarrolla y el Banco de Corrientes es símbolo de ello”, resaltó.

A su turno, la presidente del BanCo, Laura Sprovieri, agradeció a quienes formaron parte del proceso de esta moderna obra de renovación integral y comentó: “Es una enorme satisfacción, porque estamos frente a un doble festejo: la inauguración coincide con los 75 años del Banco de Corrientes. Y no hay mejor forma de celebrar que haciendo cosas útiles y concretas para nuestra gente”.

Asimismo, enfatizó que esta inauguración es “reflejo de un banco sólido, que crece, invierte y que se preocupa por atender cada día mejor a sus clientes”. Y, en este sentido, destacó que en el 2024 “tuvo ganancias récord por 79 mil millones, hoy cuenta con activos de 900 mil millones de pesos, 400 mil millones de préstamos a familias y empresas, y dispone de más de 200 mil millones para seguir prestando” y agregó que en promociones que benefician a comercios, familias “invertimos a razón de 8 mil millones de pesos”.

Finalmente, Sprovieri felicitó “el trabajo conjunto y el compromiso de quienes desde cada lugar de responsabilidad nos acompañan en este camino de crecimiento, y esta sucursal representa el futuro de nuestro BanCo”.

LA NUEVA SUCURSAL

Ubicada en Francisco López 406, esquina Simón Bolívar, la sucursal luce hoy un diseño vanguardista y dinámico que refleja el presente y futuro de un banco que evoluciona junto a su gente. El proyecto implicó una remodelación total de 536 m² cubiertos y 280 m² descubiertos, incorporando mejoras estructurales y un rediseño funcional de cada sector.

El amplio lobby, con capacidad para hasta 10 cajeros automáticos, se integra con un área de autogestión, sectores exclusivos para personas y empresas, y un patio de espera completamente renovado. La llamada “plaza”, frente a la zona de ATM, conecta de manera fluida el exterior con el interior, brindando un espacio más agradable para quienes esperan. El mobiliario y la disposición de los espacios fueron pensados para aportar dinamismo y flexibilidad, alineados al nuevo Manual Arquitectura del BanCo.

Esta renovación es parte del plan de expansión territorial que la entidad viene desarrollando en toda la provincia y la región. Actualmente, el Banco de Corrientes cuenta con más de 40 sucursales y una red de más de 375 cajeros automáticos estratégicamente ubicados, con 100% de cobertura en el territorio correntino y presencia en otras provincias como Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Misiones (Posadas, Oberá y Puerto Iguazú) y Entre Ríos (Chajarí).

La modernización de la sucursal Ituzaingó no solo mejora la infraestructura, sino que también representa un cambio en la forma de interactuar con los clientes, combinando tecnología y atención personalizada.

Con 75 años de trayectoria y crecimiento, el Banco de Corrientes reafirma así su rol como motor del desarrollo regional, apostando a una banca pública moderna, inclusiva y al servicio de cada correntino.