Racha negativa para los delanteros de River: ¿hace cuánto no convierte Salas?

River arrastra una problemática que se repite desde 2025: la falta de gol de sus delanteros.

En las tres fechas disputadas, el equipo ganó 1-0 ante Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel y 2-0 frente a Gimnasia con un doblete de Juan Fernando Quintero, sin aportes ofensivos de sus atacantes.

En el último mercado de pases, River reforzó la mitad de la cancha, el lateral izquierdo y sumó creatividad con la llegada de Kendry Páez, pero no incorporó un centrodelantero.

De esta manera, Marcelo Gallardo volvió a apostar por las mismas variantes ofensivas del año pasado: Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, con Ian Subiabre y Agustín Ruberto como alternativas.

Tras el empate sin goles ante Rosario Central en Arroyito, Gallardo se refirió al tema en conferencia de prensa y defendió su postura: “No es que no queremos traer un delantero, no hay uno en el mercado que pueda venir y acoplarse a nuestro funcionamiento. No es traer por traer. River tiene que traer un 9 es una opinión facilista”, expresó el entrenador, remarcando su confianza en el plantel actual al menos hasta mitad de año.

Los números, sin embargo, empiezan a pesar. Facundo Colidio no convierte un gol oficial desde el 21 de julio de 2025 y acumula 21 partidos sin marcar.

En el caso del curuzucuateño Salas, su último tanto fue el 2 de octubre de 2025 ante Racing por la Copa Argentina, lo que lleva una racha de 10 encuentros sin festejos.

Sebastián Driussi, por su parte, no anota desde el 21 de agosto de 2025, cuando le marcó a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, y suma 13 partidos sin convertir.

Con un equipo que hoy se sostiene desde lo colectivo y el equilibrio del mediocampo, la falta de eficacia en ataque aparece como el principal desafío para River en este inicio de temporada.

Mientras Gallardo insiste en respaldar a sus delanteros y descarta refuerzos por el momento, la sequía goleadora empieza a transformarse en un factor de presión que el “Millonario” deberá resolver si quiere aspirar a pelear en lo más alto durante 2026.