Evelyn Karsten: “Estamos preparados para la segunda vuelta”

La candidata a la vicegobernación de Corrientes Evelyn Karsten señaló que la alianza “La Libertad Avanza” está preparada para la segunda vuelta, asegurando que cada propuesta fue muy bien recibida por la comunidad.

“En cada visita a los vecinos, ya sea de capital o de distintos puntos de la provincia, nos manifiestan que desean la mejora de servicios básicos, como en salud y seguridad por citar ejemplos. Nosotros le explicamos a la gente que la motosierra, es justamente para recortar todo gasto político, todo privilegio de la política, para destinarlo donde más se necesita. Incluimos también a la educación, producción y al rubro comercial”, detalló.

En ese sentido, agregó: “Venimos diciendo que los médicos necesitan mejores sueldos y condiciones de trabajo diario; que urge la creación de un Centro de Atención Provincial a las personas víctimas de las adicciones y el respectivo tratamiento a las familias… Creemos que es posible y lo vamos a hacer”, sostuvo para remarcar que la plataforma de gobierno está pensada en las prioridades al momento de gestionar.

“Llamamos también a ser protagonistas de este tiempo. Convoco a la sana rebeldía para transformar todo aquello que está mal. Pido que no nos resignemos a que otros decidan por nosotros. Es el momento de definir qué modelo de provincia queremos. Yo propongo un modelo de priorizar las necesidades más urgentes que tenemos como sociedad”, reflexionó.

Desde el Colegio de Abogados, donde recibió un reconocimiento -post mortem- para su padre Juan Carlos Karsten, saludó a todos los profesionales del derecho instándoles a la lucha por la justicia y la libertad.