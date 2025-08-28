Ituizangó: Valdés inauguró 1.700 metros de pavimento e iluminación

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés dejó inaugurado este miércoles 1.700 metros de iluminiación y pavimentación LED en la avenida Ferré de la localidad correntina de Ituizangó. La obra marca un avance en la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

El actual mandatario junto al intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés encendieron las luces de la nueva pavimentación e iluminación de la avenida Ferré de esa localidad.

Al tomar la palabra, Gustavo Valdés consideró "una obra trascendental para los ituzaingueños porque es otro de los ingresos a la ciudad. Este va a ser el cuarto acceso, mediante una avenida central de 1.700 metros en doble calzada, para lo cual se invirtió 3.000 millones de pesos, una obra que llevó mucho trabajo".

Además, agregó que importancia de este acceso es que tiene cruce con la avenida Santa Fe, la cual "llevó mucha intervención del gobierno provincial, fundamentalmente en los ductos pluviales".

"Trabajamos en conjunto con la Municipalidad para dotar a la ciudad de infraestructura urbana y deseo que la próxima gestión le siga dando importancia a Ituzaingó, que se trabaje coordinadamente Provincia y Municipio", añadió el Gobernador, considerando que esto "es una forma de reivindicar a Ituzaingó en el tiempo, pero hay mucho todavía por seguir desarrollando, sobre todo vinculando lo que hicimos con la potencialidad de Ituzaingó.

En ese sentido, el Mandatario consideró importante la presencia y refacción de la escuela técnica de Ituzaingó que la Provincia lleva adelante, porque "se va a vincular con el parque industrial y puerto logístico de Ituzaingó, que le va a dar a toda la zona, como ser Santo Tomé, Virasoro, San Carlos, Liebig, Villa Olivari, Itá Ibaté, Berón de Astrada, o Loreto, permitiéndonos sacar la producción". Luego instó a "imaginar cosas en grande, porque se puede construir cuando se tienen sueños, compromiso y vocación por hacer crecer una ciudad o una provincia, por eso sigamos por este rumbo, trabajando juntos para construir el futuro que nos merecemos todos los correntinos".

Al tomar la palabra, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés se dirigió a los presentes y les dijo que “hace cuatro años nos presentábamos junto a Emilio y comenzamos a soñar una ciudad junto a este gran Gobernador, un gran líder, un hijo de Ituzaingó que es Gustavo Valdés” y añadió que “hoy ese sueño después de muchas charlas, de recorrer la ciudad, de ver, de mirar y del trabajo de todo este tiempo, es que hoy podemos decirle con certeza en nombre de todos los ituzaingueños muchas gracias querido Gobernador porque con estas obras ha cambiado la ciudad” cerró.

Presencias

Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés en la inauguración de la pavimentación e iluminación de la avenida Ferré de Ituzaingó, el intendente, Juan Pablo Valdés; los ministros, de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, de Turismo, Alejandra Eliciri, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Producción, Claudio Anselmo, de Seguridad, Alfredo Vallejos, de Justicia, Juan José López Desimoni; el interventor de Invico, Lizardo González; legisladores y demás autoridades