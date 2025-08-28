Bella Vista: la Policía de Corrientes recuperó moto, bicicleta y alambres robados

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos denunciados como robados en diferentes operativos realizados en la localidad correntina de Bella Vista.

El primer procedimiento, se realizó en un camino vecinal del barrio Epan Norte, donde efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos. En este lugar, se divisó a personas que transportaban sobre sus hombros diversos elementos.

Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron lo que llevaban y emprendieron la huída. Al inspeccionar el lugar, se encontraron cinco bultos de alambre tejido, los cuales fueron reportados como robados días atrás.

El segundo procedimiento se realizó luego de que un hombre denunciara la sustracción de su motocicleta, marca Guerrero de 150cc, la cual estaba estacionada por inmediaciones de las calles Sudamericana y San Martín del municipio. De esta manera, se iniciaron tareas investigativas que concluyeron en el hallazgo del rodado.

El último operativo se realizó en pos de una denuncia de hurto registrado en intersección de Avenida Casero y Jujuy. Tras iniciarse tareas investigativas, se recuperó una bicicleta –marca SLP – la cual habría sido denunciada como sustraída.