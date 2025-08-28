Elecciones: habrá colectivos gratuitos en la ciudad de Corrientes para ir a votar

La Municipalidad de Corrientes informó que este domingo habrá colectivos gratuitos en la ciudad de Corrientes para ir a votar. El horario será de 7 a 19 para que los vecinos puedan cumplir con su deber cívico.

La decisión tiene por objetivo facilitar el traslado de los electores a los diferentes lugares de votación con motivo de las elecciones provinciales.

Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana indicaron que los colectivos estarán disponibles de forma gratuita en el horario de votación, en todas las empresas prestatarias del servicio en el ámbito de la ciudad de Corrientes, y abarca a sus diferentes ramales.

Cabe recordar que este domingo en Corrientes se elegirá gobernador, vicegobernador, intendente, viceintendente, diputados, senadores y concejales.