Entregaron netbooks del programa Incluir Futuro en Curuzú Cuatiá

El Ministerio de Educación de Corrientes realizó una nueva entrega de netbooks en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá en el marco del programa provincial Incluir Futuro. Con esta distribución, que benefició a casi 900 estudiantes, se alcanzó la cobertura total de la matrícula del nivel secundario en la ciudad y zonas aledañas.

La ministra de Educación, Práxedes López, encabezó el acto realizado en el Club San Martín, acompañada por parte de su gabinete. En su intervención, destacó que se trata de una política impulsada por el gobernador Gustavo Valdés, orientada a garantizar el acceso equitativo a la tecnología educativa.

“Con esta entrega, el 100 por ciento de los alumnos de la localidad cuenta con una computadora”, señaló López, quien además subrayó que el programa es “único en el país”. Asimismo, llamó a los docentes a comprometerse activamente en la transformación del sistema educativo y aseguró que se continuará trabajando en formación docente continua.

Por su parte, el viceintendente Guillermo Morandini agradeció la presencia del Gobierno provincial y valoró la iniciativa. “Hoy es un día muy importante porque los estudiantes están accediendo a una herramienta para trabajar en su futuro”, expresó.

Incluir Futuro es un programa provincial que busca garantizar la entrega de netbooks a todos los estudiantes del nivel secundario en Corrientes. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación a través de la tecnología y mejorar las condiciones de aprendizaje en toda la provincia.