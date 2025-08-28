Gustavo Valdés habilitará obras de infraestructura y firmará un convenio con Santa Fe

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tendrá este jueves una agenda que consiste en la inauguración de infraestructura y la firma de un convenio con la provincia de Santa Fe.

En la mañana de este jueves, a las 11, Valdés realizará la inauguración de la construcción y ampliación del Área crítica del hospital "J. R. Vidal", de Capital.

Cabe recordar que los trabajos se ejecutaron en el Servicio de Emergencias, y comprende la construcción de tres pisos para el área de Internación Intermedia, además de espacios para las de Admisión, Enfermería, Shockroom y Observación. También, se sumarán consultorios y áreas de Docencia e Investigación.

Más tarde, a las 12.30, el mandatario provincial acudirá a la firma del Acta de acuerdo para la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo, de la provincia de Santa Fe.

Es menester recordar que en abril de este año se llamó a licitación con respecto a este tema. Esta acción tuvo el fin de mejorar la infraestructura existente y optimizar las operaciones logísticas.

Luego, para las 18, Valdés realizará la inauguración de 4,4 kilómetros de pavimentación y red de agua de la avenida Eric Martínez, en el acceso al Perichón.

Por último, a las 19, el gobernador encabezará la inauguración de la pavimentación e iluminación de 3.500 metros la avenida Niní Flores, en avenida Santa Catalina y avenida Niní Flores.