SEGURIDAD EN LA CIUDAD

Corrientes: demoraron a dos jóvenes por merodeo sospechoso en el barrio Molina Punta

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 10:06

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este miércoles demoraron a dos personas por merodeo en el barrio Molina Punta de la ciudad capital.

Mientras realizaban su recorrida de prevención de ilícitos, los agentes visualizaron a dos personas que por las calles Las Violetas y Roberto Koch , quiénes estaba actuando de manera sospechosa y visualizando los vehículos estacionados en la vía pública.

Consiguientemente, detuvieron a dos mayores: uno de 22 y oto de 24, quiénes no supieron justificar su permanencia en la zona.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaría jurisdicciona,l donde se llevaron a cabo las diligencias del caso. 

