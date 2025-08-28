Fue detenido cuando transportaba una garrafa y un rifle recién robados

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre que transportaba elementos de dudosa procedencia en la ciudad Capital.

La operación se realizó en inmediaciones de la costa, lado de la Tosquera, donde efectivos acudieron tras ser alertados por el sistema 911.

En el lugar se divisó a un hombre que transportaba un tubo de gas de 10 kilogramos y un rifle, por lo cual se procedió a la demora e identificación de un mayor de edad conocido con el alias de “Negrito Maura”, quien no pudo justificar la propiedad de los elementos.

Tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que lo secuestrado fue sustraído de un domicilio ubicado en el barrio Río Paraná.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondientes, donde se realizaron las diligencias del caso.

