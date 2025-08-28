¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Padrón electoral Senasa Maximiliano Pullaro
Detuvieron a una mujer por pelear con un arma blanca en un barrio de Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 12:21

La Policía de Corrientes detuvo a una mujer mayor de edad que protagonizó una riña utilizando un arma blanca, en inmediaciones del barrio Virgen de los Dolores.

Mientras realizaban una recorrida preventiva, los efectivos fueron alertados por transeúntes sobre una pelea entre varias personas en la zona. Al llegar al lugar, los agentes lograron demorar a la mujer, quien tenía en su poder un cuchillo.

La mujer fue detenida y el arma fue secuestrada y trasladada conforme a las formalidades legales correspondientes.

