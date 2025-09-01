Tincho Ascúa: "El peronismo fue elegido como líder de la oposición"

Tras los resultados de los comicios del domingo, el candidato a gobernador, Martín “Tincho” Ascúa grabó un mensaje felicitando a los vencedores y reconociendo el trabajo realizado por su militancia, siendo su alianza la segunda más elegida.

“El peronismo fue elegido como líder de la oposición”, así fue el mensaje de Ascúa tras conocerse que Juan Pablo Valdés fue electo como próximo gobernador de Corrientes.

Por otro lado, advirtió que “la mayoría del pueblo correntino ha elegido otras opciones”, dando las gracias a quienes votaron a su espacio político.

Ascúa terminó su mensaje diciendo que “me van a tener, junto al peronismo y al frente Limpiar Corrientes, trabajando incesantemente para representar los derechos y los intereses de la enorme mayoría de los correntinos con el propósito de seguir trabajando por una Corrientes más justa que incluya a todos”.