Escándalo en la Agencia de Discapacidad: procesaron al jefe de Seguridad de Nordelta

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, a quienes habría intentado ayudar a escapar en el comienzo de la causa donde se investigan el supuesto pago de coimas entre la droguería Suizo Argentina y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

De Vincentis habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados para “darle tiempo” a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. El primero no fue hallado en su casa, donde solo encontraron cajas fuertes abiertas y vaciadas, mientras que al segundo lo interceptaron mientras salía del country La Isla con sobres cargados de dinero, en total 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos.

Es así que De Vincentis fue procesado sin prisión preventiva por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, ya había tenido una actitud similar a esta en otros procedimientos previos.

El jefe de seguridad de Nordelta, quien fue agente de la Policía Federal Argentina, se presentó el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar. Dejó dos celulares en posesión de la Justicia, aportó las claves y aceptó responder preguntas del juez.

