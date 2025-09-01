Argentina no pudo superar a Brasil en la final de la AmeriCup

La Selección Argentina de básquetbol perdió ante Brasil 55-47 por la final de la AmeriCup 2025 en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua. Después de dos grandes victorias en la etapa de eliminación directa, ante Puerto Rico en tiempo extra en cuartos de final y contra Canadá en semifinales, el seleccionado argentino cayó en su cuarta definición del torneo continental consecutiva. Pese a mostrarse firme en defensa, las pérdidas y la baja eficacia en ataque hicieron muy cuesta arriba el partido decisivo.

El partido comenzó con la intensidad que se esperaba. En este tramo, los rebotes, sobre todo los ofensivos, fueron el punto más alto del equipo de Pablo Prigioni. Gonzalo Corbalán capturó cuatro en los primeros seis minutos de juego.

Brasil se fue al primer descanso 16-15 arriba. Ambos tuvieron una muy baja efectividad en los tiros de campo durante el cuarto inicial y esto produjo el goleo bajo que reflejó el marcador.

La ventaja en los rebotes se achicó en el segundo segmento y el bajo porcentaje se mantuvo para ambos, pero a Brasil le alcanzó con afinar un poco la puntería desde el perímetro para conseguir algo de aire en el resultado con el que se fueron al medio tiempo.

Otro aspecto negativo para Argentina en la comparación estadística fueron las pérdidas: 8 contra 2 en la primera mitad. En robos, los números también se inclinaron hacia Brasil: 6 a 2. Ahí está parte de la explicación del 31-24 con el que se fue al entretiempo el equipo de Petrovic.

Desde lo individual, en la primera mitad se pueden valorar los cinco rebotes de Gonzalo Corbalán y los cuatro de José Vildoza y Nicolás Brussino. En asistencias también se destacó el jugador de Boca con tres. Estos tres mismos apellidos y Francisco Caffaron se repartieron gran parte del goleo con cinco puntos cada uno.

La paridad reinó en el tercer cuarto. Argentina pudo achicar la ventaja a seis, pero con un principal problema en su ofensiva en este segmento: 0 de 7 en triples.

La Albiceleste tardó casi cinco minutos, y ocho tiros, en anotar sus primeros puntos en el cuarto final. Esto dio lugar a una ventaja de 14 puntos del rival, a falta de cinco para el cierre del torneo.

El equipo de Prigioni apostó al corazón para un intento de remontada que no se concretó, pero que dejó en evidencia que con una pequeña mejora en la ofensiva hubiese alcanzado para llevarse la final.

Brasil ganó 55-47 y se tomó venganza de la final perdida en casa. El campeón fue superior gracias a algunas individualidades que le dieron soluciones ante la muy buena defensa argentina. Se destacaron Yago (14 puntos) y Caboclo (11 puntos y 7 rebotes).

Para Argentina queda el sabor amargo por no haber encontrado soluciones en ataque y haber sumado 15 pérdidas, pero no hay dudas de que el balance del torneo fue positivo. Pese a un inicio complicado, el equipo de Prigioni compitió de gran manera ante los rivales más duros y eso ilusiona de cara a lo que viene.

Espn