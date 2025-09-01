Corrientes tendrá siete alianzas que competirán en las elecciones del 26 de octubre

El Juzgado Electoral de la Provincia de Corrientes informó este lunes la oficialización de siete alianzas electorales, de las ocho que habían sido presentadas el pasado 26 de agosto a través del sistema Forum Electoral.

De esta manera, estas alianzas estarán habilitadas para competir en los comicios provinciales del 26 de octubre de 2025, que se desarrollarán en simultáneo con las elecciones nacionales.

El comunicado, emitido por la Secretaría del Juzgado Electoral Provincial, dispuso que las resoluciones correspondientes sean publicadas, en cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente.

La confirmación de estas alianzas marca el inicio formal de la etapa electoral en Corrientes, donde los frentes ya trabajan en la definición de candidaturas y estrategias rumbo a los próximos comicios.