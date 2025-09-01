¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Juan Pablo Valdés Vamos Corrientes
Política

Francos minimizó el resultado de La Libertad Avanza en Corrientes

El jefe de Gabinete dijo que “era esperable” que no tuvieran una buena performance. “Estaban en juego cargos provinciales y no teníamos fuerzas competitivas”, analizó. El oficialismo terminó cuarto.

Por El Litoral

Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 09:49

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el resultado de La Libertad Avanza en Corrientes y advirtió: "La elección de octubre va a ser diferente".

El funcionario dijo que "era esperable" que no tuvieran una buena performance en la elección provincial en Corrientes, en la que terminaron cuartos: "Estaban en juego cargos provinciales y no teníamos fuerzas competitivas".

El funcionario dijo: "Es un partido prácticamente debutante (La Libertad Avanza) contra una fuerza política tradicional (la UCR) que viene gobernando desde hace mucho tiempo la provincia y seguramente con un electorado que compartimos mucho, con lo cual era bastante claro que no íbamos a tener chances políticas de obtener un buen resultado en la provincia. Así que era esperable, no nos sorprendió".

Francos consideró en declaraciones a Radio Rivadavia que en las legislativas nacionales de octubre tendrán una mejor performance: "Distinta va a ser una elección nacional, en la que la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra. En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior al de esta elección".

TN

