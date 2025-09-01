El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el resultado de La Libertad Avanza en Corrientes y advirtió: "La elección de octubre va a ser diferente".

El funcionario dijo que "era esperable" que no tuvieran una buena performance en la elección provincial en Corrientes, en la que terminaron cuartos: "Estaban en juego cargos provinciales y no teníamos fuerzas competitivas".

El funcionario dijo: "Es un partido prácticamente debutante (La Libertad Avanza) contra una fuerza política tradicional (la UCR) que viene gobernando desde hace mucho tiempo la provincia y seguramente con un electorado que compartimos mucho, con lo cual era bastante claro que no íbamos a tener chances políticas de obtener un buen resultado en la provincia. Así que era esperable, no nos sorprendió".

Francos consideró en declaraciones a Radio Rivadavia que en las legislativas nacionales de octubre tendrán una mejor performance: "Distinta va a ser una elección nacional, en la que la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra. En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior al de esta elección".

TN