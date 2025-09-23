“Telecom Trend Day”, con las últimas novedades y soluciones para el mercado corporativo

Telecom, líder en soluciones tecnológicas para el mercado corporativo B2B y organismos públicos, presentó nuevamente en Corrientes la edición 2025 de “Telecom Trend Day” ante clientes pymes y grandes empresas de la ciudad.

Convirtiendo desafíos en oportunidades reales

Telecom Trend Day Corrientes fue el espacio elegido para una jornada de charlas 360°, donde especialistas de cada vertical compartieron las principales soluciones del portfolio corporativo. La propuesta estuvo enfocada en tecnologías innovadoras y de alto rendimiento, respaldadas por la red más robusta del mercado. Se presentaron casos concretos de soluciones implementadas y se destacó la capacidad de la compañía para acompañar integralmente a sus clientes, cubriendo todas sus necesidades de principio a fin.

A través de una oferta integral, se puso a disposición de los clientes un ecosistema de soluciones con tecnología de última generación, estructurado en cuatro pilares clave: conectividad fija y móvil, ciberseguridad, soluciones cloud e Internet de las Cosas (IoT).

Durante la jornada, los asistentes también pudieron recorrer distintos stands donde se exhibieron las soluciones en funcionamiento, brindando la posibilidad de conocerlas en detalle y evaluar alternativas concretas para su implementación.

Con una infraestructura tecnológica de alto rendimiento y un equipo de profesionales altamente capacitados, Telecom acompaña a las organizaciones con soluciones eficientes, escalables y personalizadas, garantizando la mejor relación costo-beneficio para cada negocio.

Experiencias Partners

Telecom, además de ser un socio tecnológico clave para las empresas, trabaja en alianza con más de 20 partners estratégicos del segmento B2B. Estas alianzas se establecen con compañías Tier 1 líderes a nivel global —en áreas como nubes públicas, infraestructura, ofimática, SaaS y ciberseguridad, entre otras— que forman parte del top 100 del ranking de empresas tecnológicas del mundo. Junto a estos socios, Telecom ofrece soluciones robustas, reconocidas en el mercado por su calidad, simplicidad y rápida implementación, diseñadas para responder a los desafíos actuales de organizaciones, empresas y profesionales.

En esta edición de Telecom Trend Day Corrientes, la propuesta estuvo orientada a acercar a los clientes del segmento corporativo a los principales referentes tecnológicos a nivel global. Se generaron espacios de diálogo junto a clientes y partners, promoviendo la colaboración y la co-creación de soluciones de alto valor, alineadas con los más altos estándares internacionales. Estas instancias permitieron impulsar la transformación digital de cada organización con una visión integral, personalizada y orientada a resultados.

Participaron destacados partners tecnológicos como AWS, CISCO, DELL, DENWA, ESET, FORTINET y HUAWEI quienes compartieron su visión estratégica, principales tendencias e innovaciones aplicadas a los desafíos del negocio.

Además, los clientes tuvieron la oportunidad de interactuar con ejecutivos e ingenieros de Telecom y conocer en profundidad los servicios de consultoría, implementación, gestión y soporte especializado ofrecidos a través de la unidad de “Servicios Profesionales”. Esta propuesta está orientada a acompañar la transformación digital de las organizaciones, aportando valor a través de soluciones que mejoran la eficiencia, los ingresos y el desempeño operativo de los negocios.

Las soluciones que desarrolla Telecom se destacan por su flexibilidad y escalabilidad, ya que están diseñadas a medida según las necesidades específicas de cada cliente —tanto del sector privado como público— y adaptadas a los requerimientos tecnológicos de cada industria.

Telecom Trend Day es un ciclo itinerante que se presenta en distintas ciudades del país para acercar a Pymes, Grandes Empresas y el Sector Público, las soluciones que son tendencia en el mundo corporativo. Se presentó en Córdoba y continuará en Rosario y Tucumán.