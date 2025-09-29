El martes arranca el cronograma de pagos para los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes informó que a partir del martes 30 de septiembre se iniciará el pago de los sueldos correspondientes a septiembre para los empleados municipales, siguiendo un cronograma escalonado.

Ese martes 30 cobrarán los trabajadores de Higiene Urbana y también los agentes Neike bancarizados, cuyos haberes estarán depositados en sus cuentas.

El miércoles 1 de octubre será el turno de los municipales con DNI terminados en 0 y 1. Ese mismo día cobrarán los Neike no bancarizados con documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Luego, el jueves 2 percibirán sus sueldos los municipales con DNI terminados en 2, 3 y 4, mientras que los Neike no bancarizados con documentos terminados en 7, 8 y 9 también podrán cobrar.

El viernes 3 cobrarán los agentes municipales cuyos documentos finalicen en 5 y 6.

Finalmente, el cronograma concluirá el lunes 6 de octubre, con el pago a los municipales con DNI terminados en 7, 8 y 9. Ese día también podrán cobrar los Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito, en la sucursal del Banco de Corrientes de Teniente Ibáñez 1826.

Los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en Brasil 1269, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas.