Habló el entrenador que hizo debutar a Maxi Salas en Curuzú Cuatiá

El presidente, técino y entrenador del Club Victoria que hizo debutar a Maxi Salas en la primera división en Curuzú Cuatía apareció ante las cámaras de un medio deportivo antes del partido de River Plate frente al Palmeiras.

Se trata de Claudio Penizzotto, y sobre Salas dijo que este estuvo “desde los cuatro años en el club, jugaba de tres. Agarraba, mareaba y hacía los goles”.

“Tenía la misma polenta que tiene ahora” recordó Penizzotto con alegría, quien viajó al Monumental a animar a su ex jugador.

Un periodista de TyC Sports le consultó sobre su debut a los 13 años en la primera división, a lo que Penizzotto dijo que “lo hicimos debutar en un amistoso con un equipo del Federal B. Fue y chocó a un paraguayo de 1,95 metros y lo volteó al piso. ¡Un animal!”.

Además, el entrenador recalcó que aún tiene contacto con Salas, “ayer hablé con él, me consiguió la entrada -para el partido frente al Palmeiras-”.

“Con mi papá fundamos la Peña de River en Curuzú Cuatiá, tenerlo ahora en River es el ciclo cumplido, la gloria para nosotros”, dijo Claudio para finalizar la entrevista.