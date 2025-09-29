Alfredo Casero sobre el asesinato de las 3 chicas de Ciudad Evita: "¿Qué querés si te metés con narcos?"

El triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de conmocionar al país entero, mientras la Justicia avanza en la investigación y las personalidades mediáticas debaten acerca de lo sucedido. Lo cierto es que las tres jóvenes fueron brutalmente asesinadas en medio de una macabra transmisión en vivo, donde -previo a asesinarlas- fueron torturadas y mutiladas.

De cara a este cruel escenario, Alfredo Casero volvió a demostrar su miserabilidad al hablar del tema en el programa "Raro" que se emite por Laca Stream y que no dudó en celebrar las barbaridades que dijo el actor: "Si vos no le enseñás y largás al mundo a una piba que a los 15 años se va a prostituir porque quiere tener un Iphone y uñas largas de 10 centímetros, es porque se comió toda la mierda que andaba dando vuelta y nadie le puso un colador, pobrecita", comenzó indicando Casero.

Y agregó: "No es cultural eso, hemos tenido cosas adquiridas. Aparte, en nuestra cultura, la cual yo quiero porque soy viejo... la gente no quiere ver a los más chicos porque no se quieren hacer cargo de lo bueno o lo malo que hagan, prefieren cerrar los ojos. Y si vos no preparás a un chico y lo largás a la calle, y te chupa un huevo lo que hace porque no querés discutir, estas cosas pasan", sostuvo.

Además, señaló que responsabilizar al Estado por el brutal triple femicidio "es una pelotudez" y añadió: "¿Qué mierda tiene que ver el Estado? Hoy por hoy, el Estado lo único que hizo fue hacerle faltar a la gente educación. El triunfo es ser una gorda culona, bien culona, con unas uñas largas así y tener el pelo lacio".

"Por comodidad, igual que los padres de esta piba, no miramos, no queremos ver cómo nos meten el dedo en el culo y nosotros estamos dejando ir la gran oportunidad, esta y todas las buenas oportunidades. Y estas chicas, porque es atrayente el quilombo... vas a tener a Nelson Castro porque estas criaturas, qué sé yo cuánto... esto que pasó es causa y efecto: te metés con un narco y no vamos a decir 'el narco es muy malo'", argumentó.

Y agregó, de manera repudiable: "Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer. Si las chicas hacían prostitución, ahí es donde tiene que ver quién las maneja o las cuida".

FUENTE: minutouno.com