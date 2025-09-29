La Justicia de Corrientes garantizó la vacunación a una recién nacida

La Justicia de Corrientes ordenó la vacunación de una recién nacida de Esquina, luego de que sus padres se negaran a aplicar la dosis contra la hepatitis B, prevista en el calendario nacional dentro de las primeras 24 horas de vida.

La familia había pedido posponer la aplicación para consultar a su pediatra y manifestó preocupación por posibles efectos adversos. Sin embargo, los médicos alertaron que la decisión implicaba un riesgo sanitario no sólo para la niña, sino también para terceros.

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Monte Caseros destacó que la falta de inmunización podía derivar en contagios graves y complicaciones como hepatitis crónica, cirrosis o incluso cáncer hepático.

“El derecho a decidir de los padres no puede estar por encima de la protección de la niña ni de la comunidad”, sostuvo el juez Joaquín Romero Alves. Además, remarcó que la ley 27.491 considera a la vacunación un bien social y prioriza la salud pública por sobre intereses individuales.

Finalmente, el tribunal ordenó a los padres cumplir con la aplicación inmediata de la vacuna y dispuso que la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia intervenga para evaluar la situación del grupo familiar.