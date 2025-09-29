Con persianas bajas, los locales se suman al descanso por el Día del Empleado de Comercio

El lunes en Corrientes transcurre con locales comerciales cerrados en el marco de la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que si bien es el 26 de septiembre, fue trasladado para esta jornada.

En el casco céntrico de la ciudad Capital se observa un gran acatamiento a la Ley 26.541, según la cual el Día del Empleado de Comercio está considerado como una jornada no laborable.

Fotografía: Cacho Monzón

Con persianas bajas, la peatonal Junín observa vacía, algo atípico para un lunes.

La normativa también garantiza el descanso con percepción íntegra del salario, independientemente de que se trabaje o no durante esa jornada.

Fotografía: Cacho Monzón

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) informó que esta medida aplica solo a quienes estén alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.