Corrientes habilita sus playas con más accesibilidad, servicios y propuestas de verano

La Municipalidad de Corrientes confirmó que desde el 1 de octubre quedarán habilitadas las cinco playas públicas de la ciudad como parte del programa “El verano más largo del país”. Los balnearios Arazaty I y II, Molina Punta e Islas Malvinas I y II funcionarán hasta abril con todos los servicios en marcha.

Los balnearios estarán abiertos de 8 a 20 con cobertura de guardavidas, presencia de la Guardia Urbana y apoyo de la Policía de Corrientes. Además, se suman mejoras en accesibilidad: en Malvinas I se incorporó un ascensor para personas en sillas de ruedas o con dificultades motrices, junto con decks que facilitan el acceso hasta la orilla.

Como novedad, los sanitarios de Arazaty y Malvinas I permanecerán abiertos hasta las 2.30 de la madrugada, en sintonía con el movimiento nocturno de bares y restaurantes de la Costanera.

La ciudad volverá a contar con la playa pet friendly en Malvinas II, que permite el ingreso de mascotas con sus dueños bajo normas de convivencia y limpieza.

El secretario de Turismo y Deportes, Juan Esteban Braillard Poccard, destacó que este verano se reforzarán los servicios para acompañar la llegada de turistas en eventos como la Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales de Corrientes. “Queremos que quienes nos visiten encuentren playas seguras, limpias y accesibles”, afirmó.

Por su parte, el director General de Playas, Adrián Meza, subrayó el impacto positivo del programa Playas Todo el Año, que en temporada baja convocó a más de 35.000 personas. También recordó que rige la ordenanza que prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, envases de vidrio o elementos punzocortantes a los balnearios.

Con la extensión de la temporada hasta abril y la incorporación de nuevos servicios, Corrientes busca consolidarse como un destino turístico de referencia en el verano del litoral argentino.