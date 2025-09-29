Convocan a universitarios a participar por una beca para el Seminario País Federal 2025: los requisitos

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abre la convocatoria para participar de una nueva edición del Seminario País Federal, el programa que desde hace casi cuatro décadas reúne a jóvenes líderes de todo el país para reflexionar sobre los principales desafíos de la Argentina.

El próximo viernes 3 de octubre, en la ciudad de Corrientes, se desarrollará una serie de paneles con diversos ejes temáticos, en los que expondrán importantes referentes de la política provincial, así como empresarios y periodistas, quienes relatarán sus experiencias y opiniones sobre temas de actualidad.

El proceso de selección se realizará mediante un examen escrito y entrevistas personales, y la fecha del examen final está prevista para el 4 de octubre de 2025.

Los participantes seleccionados se darán cita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 al 29 de noviembre de 2025, para una semana de conferencias, debates y encuentros con especialistas en política, economía, justicia, comunicación y sociedad civil.

Además, el programa incluye visitas protocolares a instituciones y referentes de la vida pública nacional, complementadas con actividades culturales y de integración.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de hasta 30 años de edad en abril de 2026, que cuenten con título universitario o estén en la etapa final de sus estudios. El dominio del idioma inglés no es un requisito excluyente.

Al cierre del seminario, se seleccionará a los 15 becarios destacados que participarán por una beca al Programa Junior USA, una instancia de intercambio y formación en Estados Unidos, con visitas a distintas ciudades y centros de decisión política y académica.

Con esta iniciativa, la FURP continúa impulsando la formación de nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo federal y plural de la Argentina. Más información en www.furp.org.ar.