Los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Chubut

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los gobernadores reunidos en la fuerza Provincias Unidas se lanzan de lleno a la campaña electoral con un acto en la provincia de Chubut. Será el próximo martes 30 de septiembre en Puerto Madryn, donde el anfitrión será el gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

Ya confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). La agenda incluye también una recorrida por la empresa de aluminio Aluar y un encuentro con la prensa.

Además, estará el ex mandatario provincial de Córdoba y candidato a diputado por esa provincia, Juan Schiaretti; y los candidatos de Despierta Chubut, Ana Clara Romero y Gustavo Menna.

En declaraciones realizadas a Clarín, Pullaro afirmó que el objetivo electoral de Provincias Unidas este octubre es “tener un bloque legislativo consolidado y sólido de alrededor de 20 diputados en principio”, a los que se le sumarían los que ya cuentan con una banca que responden a Provincias Unidas. Buscan ser una tercera vía, entre el peronismo y La Libertad Avanza, de cara a 2027.

Entre los objetivos de Provincias Unidas está también juntar a buena parte de los senadores del PRO y a un sector de los diputados de ese mismo partido, para que anuncien que arman un interbloque que seguirá los lineamientos de los gobernadores más que los del Gobierno. Mauricio Macri, por su parte, mantiene su vínculo electoral con Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, aunque hace más de un año que no hablan.

Los gobernadores de Provincias Unidas habían encabezado un primer encuentro el pasado 12 de septiembre en Río Cuarto, Córdoba. Tienen en agenda otro el 9 de octubre en Jujuy y el último previo a los comicios el 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.

Clarín