Con arte, música y deporte se celebró la primavera por parte de los DTC

Con una kermés llena de actividades recreativas, niños y jóvenes del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) Independencia festejaron la llegada de la primavera junto a sus familias en el barrio homónimo de la ciudad de Corrientes.

El encuentro se realizó en el playón deportivo de la institución y contó con talleres de arte, danza, música y deporte. Además, hubo exhibiciones de funcional, taekwondo y coreografías a cargo del club de abuelos, mientras que los grupos juveniles presentaron bailes de chamamé y chacarera.

“Cada taller preparó propuestas para compartir en familia. Queremos que los chicos puedan mostrar lo que aprenden y fortalecer la integración comunitaria”, explicó la coordinadora del área Comunidad del DTC, Agustina Alarcón.

Actualmente, el espacio reúne a unos 250 participantes que acceden de forma gratuita a talleres culturales, deportivos y recreativos, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario que trabaja en la prevención y reducción de daños vinculados a consumos problemáticos.

Desde el área de música, el profesor Gastón Montenegro destacó la importancia de promover la salud mental a través del juego y el aprendizaje musical: “Los chicos trabajan en equipo, aprenden a reconocer instrumentos y forman parte de una banda que ya realiza presentaciones”.

Por su parte, la psicóloga Valeria Lucchelli subrayó que el objetivo del festejo fue “favorecer la integración entre la comunidad, las familias y los chicos que asisten diariamente al dispositivo”.