Juan Pablo Valdés ratificó a Mario Piñeiro como subinterventor del Invico

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, ratificó este miércoles a Mario Piñeiro en su cargo de subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico). La decisión gubernamental apunta a sostener el esquema de trabajo actual en una de las áreas más sensibles de la administración pública, encargada de dar respuesta al déficit habitacional en la provincia.

La formalización del cargo se concretó durante un encuentro en el que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, hizo entrega del decreto oficial correspondiente. Cabe recordar que el Invico funciona bajo la órbita de dicha cartera, por lo que la ratificación de Piñeiro se interpreta como un respaldo a la gestión de planes de urbanización y construcción que se encuentran en marcha.

Continuidad y objetivos para 2026

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta determinación tiene como eje central fortalecer las políticas de Estado en materia de acceso a la casa propia. La permanencia de Piñeiro en la estructura del INVICO garantiza la continuidad de los programas de viviendas que se ejecutan tanto en la capital como en las distintas localidades del interior provincial.

"El objetivo es garantizar el desarrollo de los programas habitacionales y profundizar la llegada del organismo a todo el territorio", destacaron fuentes oficiales tras el acto de entrega del decreto.