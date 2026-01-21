Ajuste en la gestión local: el intendente de Mburucuyá bajó su salario a más de la mitad

El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, decidió reducir en más de la mitad su propio sueldo y convocó al Concejo Deliberante a sesionar este miércoles 21 de enero para tratar la ordenanza de emergencia económica municipal. “Estamos cumpliendo con los trabajadores y vecinos mediante un enorme esfuerzo”, afirmó.

Herencia y desorden

Galarza Florentín, médico cardiólogo de 40 años que asumió el 10 de diciembre de 2025, denunció que la gestión de Pablo Kelo Guastavino dejó un “caótico estado de cuentas”.

El informe oficial del equipo de Galarza Florentín indica que la Municipalidad debe tomar múltiples decisiones para priorizar y normalizar el pago de sueldos en tiempo y forma al personal municipal y la prestación de servicios básicos para los vecinos de la ciudad de Mburucuyá.

La Municipalidad está en emergencia porque el intendente anterior aumentó insólitamente un 500% la partida de personal para 2026. "Días antes de dejar el Municipio, aprobaron un Presupuesto 2026 que ata de pies y manos al Municipio", afirmó Galarza Florentín.

Recortes críticos y sueldos a pagar

La gestión anterior redujo 34% la partida de combustibles pese a un aumento del 40% en naftas, bajó 66% el presupuesto para maquinarias, 21% para obras y 17% para espacios públicos. “Por una larga lista de ñoquis y otras irregularidades, estamos en emergencia”, expresó.

El intendente pasó de cobrar $1.500.000 a $619.157 mensuales, una reducción cercana al 60%. Durante esta semana se normaliza el pago de sueldos de diciembre para la mayoría de los trabajadores y los fondos están asegurados para todos.

Según informaron desde el equipo del intendente, este miércoles 21 de enero se terminará de pagar a empleados de la planta y, luego, a los beneficiarios del programa Promover.

Ahora, Galarza Florentín aguarda el apoyo y compromiso de todos los concejales para declarar lo antes posible la emergencia económica con el único objetivo de ordenar las cuentas y comenzar a salir de la crítica situación heredada. “Estamos tomando múltiples decisiones necesarias para ordenar las cuentas”, concluyó.