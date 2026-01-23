Corrientes: Las Marías amplía su producción yerbatera con un nuevo molino de US$ 7 millones

La empresa yerbatera Las Marías inició la puesta en marcha de un nuevo molino en su planta de Virasoro, con una inversión de siete millones de dólares. Este jueves, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, visitó las instalaciones y destacó el aporte de la industria al desarrollo económico provincial.

Durante la recorrida, el mandatario resaltó el valor agregado de la yerba mate producida en Corrientes y la generación de empleo que genera la empresa.

“Las Marías, un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo”, señaló Valdés, acompañado por la ministra de Industria, Mariel Gabur.

Gabur explicó que el molino, que se está poniendo a punto, fue construido con piezas nacionales y ensamblado por técnicos locales formados por la propia empresa. La funcionaria destacó que la instalación incorpora tecnología electrónica avanzada, también desarrollada por personal de Virasoro.

Además, durante el encuentro se analizaron los requerimientos de los directivos de la firma, con el compromiso del Gobierno provincial de continuar con las gestiones para el sector yerbatero.

La inversión apunta a fortalecer la competitividad de la empresa y sostener la calidad de su producción, reconocida a nivel nacional e internacional.