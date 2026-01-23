Mburucuyá: municipales se manifestaron para reclamar falta de pagos y despidos

Una manifestación de municipales de Mburucuyá se realizó este viernes por la mañana frente a la sede del Municipio. Trabajadores comunales llevaron adelante una protesta pacífica para reclamar por despidos y por la falta de pago de sus salarios. La medida incluyó la entrega de un petitorio a las autoridades locales.

Según lo expresado por los manifestantes, solo percibieron el 50% de sus haberes tras más de 50 días de espera. A pesar de la situación, indicaron que continúan con sus tareas y horarios laborales habituales.

El reclamo involucra a trabajadores de planta municipal y alcanza a alrededor de 50 familias de la localidad correntina, que atraviesan dificultades económicas a raíz de la falta de ingresos. Los empleados sostienen que no recibieron explicaciones formales sobre los motivos del atraso salarial.

Esto ocurre en un contexto en el que el intendente Edgar Galarza Florentín busca declarar la Emergencia Económica basado en la necesidad de "ordenar el desastre" administrativo que, según denuncian desde el Municipio, dejó la gestión saliente de Pablo "Kelo" Guastavino.

Durante la concentración, los municipales solicitaron una instancia de diálogo con el intendente para obtener respuestas sobre la situación y una solución al conflicto.