Pago de haberes de enero en Corrientes: cronograma por terminación de DNI para estatales

El pago de haberes de enero en Corrientes para trabajadores provinciales activos y jubilados se llevará a cabo según la terminación del DNI, de acuerdo con el cronograma oficial establecido.
El esquema de pagos comenzará el lunes 26 y se extenderá durante la semana. En el caso de los documentos terminados en 0 y 1, los haberes estarán disponibles en cajeros automáticos desde el sábado 24.
El cronograma completo es el siguiente:
-
Lunes 26: DNI terminados en 0 y 1
-
Martes 27: DNI terminados en 2 y 3
-
Miércoles 28: DNI terminados en 4 y 5
-
Jueves 29: DNI terminados en 6 y 7
-
Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9