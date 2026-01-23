¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

35° Fiesta Nacional del Chamamé Policía de Corrrientes Caso Loan
Pago de haberes de enero en Corrientes: cronograma por terminación de DNI para estatales

Alcanza a trabajadores provinciales activos y jubilados. Se realizará de manera escalonada a lo largo de la semana.

Por El Litoral

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 08:45

El pago de haberes de enero en Corrientes para trabajadores provinciales activos y jubilados se llevará a cabo según la terminación del DNI, de acuerdo con el cronograma oficial establecido.

El esquema de pagos comenzará el lunes 26 y se extenderá durante la semana. En el caso de los documentos terminados en 0 y 1, los haberes estarán disponibles en cajeros automáticos desde el sábado 24.

El cronograma completo es el siguiente:

  • Lunes 26: DNI terminados en 0 y 1

  • Martes 27: DNI terminados en 2 y 3

  • Miércoles 28: DNI terminados en 4 y 5

  • Jueves 29: DNI terminados en 6 y 7

  • Viernes 28: DNI terminados en 8 y 9

 

