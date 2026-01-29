Juan Pablo Valdés coordinó proyectos estratégicos con jefes comunales de tres localidades

El gobernador Juan Pablo Valdés lideró este jueves una serie de reuniones técnicas con intendentes de distintos puntos de la provincia de Corrientes. Los encuentros, desarrollados en el Centro Administrativo, tuvieron como objetivo central consolidar una agenda de trabajo conjunta que permita agilizar obras e impulsar el crecimiento económico en las comunas del interior.

El mandatario inició la ronda de diálogo con la intendenta de Estación Torrent, Eliana Karina Gómez. Según precisó Valdés a través de sus canales oficiales, durante la audiencia se trazaron "iniciativas y líneas de trabajo a futuro" con el fin de continuar fortaleciendo el desarrollo integral de dicha localidad, priorizando proyectos de impacto social.

Acuerdos por el desarrollo local

La agenda continuó junto al jefe comunal de Itá Ibaté, Rolando Rivero. En este encuentro, las autoridades coordinaron "acciones y propuestas concretas" orientadas a potenciar el perfil productivo y turístico de la localidad costera, optimizando la llegada de recursos provinciales para fortalecer la prestación de servicios básicos.

Finalmente, el gobernador recibió al intendente de Gobernador Martínez, Gerardo Roque Pérez. La mesa de trabajo permitió avanzar en un esquema de planificación que busca dar respuestas a las demandas actuales de la comunidad, bajo la premisa de "impulsar el desarrollo" sostenido en el tiempo.

Articulación Gobierno-Municipios

Este tipo de intercambios forman parte de la estrategia de gestión del Gobierno de Corrientes, que apuesta a una descentralización operativa y a una comunicación directa con los municipios. La construcción de esta agenda común busca que las necesidades territoriales sean atendidas de manera eficiente, evitando dilaciones burocráticas y garantizando que las inversiones lleguen de forma equitativa a toda la provincia.

"Apostamos a construir una articulación concreta entre el Gobierno y los municipios para fortalecer nuestra provincia", destacaron desde el entorno oficial, subrayando que estos encuentros se mantendrán de forma periódica con otros referentes del interior provincial durante el transcurso del año legislativo.