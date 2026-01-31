¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Lorenzo sumó su segunda victoria

El Ciclón venció a Central Córdoba. El único gol del partido lo marcó Gregorio Rodríguez.

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 19:43
