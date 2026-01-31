Murió electrocutado un hombre que trabajaba en una cooperativa eléctrica

Un hombre de 67 años murió electrocutado en la tardenoche del viernes en el paraje La Curucha Segunda Sección Departamento Curuzú Cuatiá, tras lo cual tomó intervención personal policial de la Comisaría de Cazadores Correntinos, en base a directivas de la Fiscalía en turno.



Según detallaron, minutos antes de las 20, avisaron del hecho a los efectivos apostados en el control policial Tuna, donde una mujer informó que frente a la estancia "El Yaguareté", halló a un ciudadano aparentemente sin signos vitales.

Una comisión policial de la mencionada comisaría se trasladó con urgencia hacia el lugar, constatando que efectivamente había un hombre sin vida que posteriormente fue identificado.



El individuo de 67 años se domiciliaba en Curuzú Cuatiá, y se desempeñaba para la Cooperativa Eléctrica "Cruz de Papel", según reveló un informe policial.

El Fiscal Oscar Cañete ordenó las pericias y el traslado del cuerpo a la morgue judicial del Hospital Irastorza para la correspondiente autopsia, que determinó que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio como consecuencia a un shock electrico.

Por el caso se iniciaron actuaciones policiales de oficio por averiguación de causales de muerte.