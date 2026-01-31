Santilli trajo $3.000 millones y la promesa de analizar ceder el exRI-9 por deudas

n El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó ayer Corrientes con el objetivo de consolidar apoyos para proyectos clave del Gobierno nacional, entre ellos la reforma laboral. Anunció el desembolso de 3.000 millones de pesos para atender la emergencia por inundaciones. Además se agendó una reunión en Buenos Aires para avanzar en cuestiones como las deudas de Nación para con Corrientes y la posibilidad de compensarlas con inmuebles nacionales como el predio del exRegimiento de Infanteria 9.

Con el gobernador Juan Pablo Valdés, dialogó sobre reclamos provinciales relacionados con deudas, coparticipación y obras de infraestructura.

La visita se produjo en medio de las negociaciones por las sesiones extraordinarias en el Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para iniciativas consideradas prioritarias, como la modernización del sistema laboral, en un Senado fragmentado.

Santilli también anticipó que mantendrá una reunión en Buenos Aires con el secretario de Producción, Pablo Lavigne, junto al gobernador Valdés. Se adelantó que abordarán políticas de apoyo a las economías regionales y la matriz productiva provincial, incluyendo el seguimiento de la caja jubilatoria.

“Van a avanzar estas políticas y se van a notar, como acuerdos con Estados Unidos, ya que Corrientes es un gran productor ganadero”, concluyó el ministro.

En la oportunidad, el mandatario provincial, marcando su postura frente a la reforma laboral, explicó que la reunión sirvió para “evacuar dudas” y profundizar en los detalles técnicos de la propuesta, señalando que “tenemos que modernizar nuestro sistema laboral”.

Aclaró que lo expuesto por el funcionario será analizado junto al gabinete provincial y los bloques parlamentarios en los próximos días. “El camino a seguir para la Argentina es el diálogo y trabajo en conjunto”, destacó. También hizo referencia a otros temas de interés para la provincia.

Santilli había visitado Capital el pasado 1° de diciembre, para diagramar una agenda de diálogo conjunto entre Nación y Provincia junto al ex gobernador Gustavo Valdés.

El ministro del Interior agradeció la recepción del equipo de gobierno y destacó la extensa agenda de temas presentada por el gobernador Juan Pablo Valdés.

Resaltpo el vínculo afectivo y la continuidad institucional con la provincia. Durante el encuentro, se trataron puntos técnicos fundamentales como la situación de la caja jubilatoria, la compensación de deudas mediante la cesión de terrenos y diversos planteos energéticos que el funcionario nacional se comprometió a gestionar ante las áreas correspondientes. También se incluyeron reclamos de larga data sobre fondos estructurales que Corrientes y Chaco sostienen desde hace tiempo.

Respecto a la agenda legislativa nacional, Santilli dialogó con senadores y diputados sobre la modernización laboral propuesta por el presidente Javier Milei para formalizar a los trabajadores y la estrategia para reducir la carga impositiva en pos de la competitividad y el desarrollo. En este marco, el ministro calificó como positivo el intercambio con los representantes de Corrientes sobre el impuesto a las ganancias, asegurando que se busca un equilibrio para que el país crezca y los recursos beneficien tanto a los distritos provinciales como a la Nación.

El ministro Santilli explicó que su visita responde a una agenda de trabajo bilateral, subrayando que la política nacional debe nutrirse de las realidades provinciales. En este sentido, destacó la necesidad de avanzar en la modernización laboral impulsada por el presidente Milei, señalando que Argentina no genera empleo formal neto hace 15 años ni nuevas PyMEs formales hace dos décadas.

En cuanto al impacto fiscal que la reducción del impuesto a las Ganancias podría tener en la coparticipación, el gobernador comentó que estuvieron consultando sobre la apuesta del Gobierno Nacional para dinamizar el mercado. Valdés buscó llevar “tranquilidad a los trabajadores” al precisar que la nueva normativa está orientada exclusivamente al “empleo futuro”.

Finalmente, el mandatario destacó que, según la información proporcionada por Santilli, el crecimiento del trabajo formal "terminaría compensando por mayores ingresos lo que se devenga de coparticipación", apostando a que la mayor recaudación por nuevas contrataciones equilibre las arcas provinciales.

Infraestructura vial

y concesiones de rutas

Respecto a las rutas nacionales, el gobernador Valdés informó que se realizaron planteos concretos sobre el estado de los corredores viales pertenecientes a la Nación. Tras las gestiones, se confirmó que la empresa Cartellone ya inició trabajos en el tramo concesionado de la Ruta 14 dentro del territorio correntino. Además, Valdés adelantó que junto a los senadores nacionales por Corrientes se gestiona una nueva concesión para el mantenimiento del tramo que une Paso de los Libres con Santo Tomé, buscando mejorar la transitabilidad de ese corredor estratégico.

En el marco de las gestiones por los fondos adeudados a la provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés propuso un esquema de compensación de deudas mediante la transferencia de bienes inmuebles nacionales situados en Corrientes.

Al respecto, el mandatario explicó que, dada la necesidad de "cuidar las cajas", el traspaso de estos "terrenos en desuso" es una vía eficaz para saldar parte de los montos pendientes.

Como puntos centrales de este reclamo, se identificaron los predios de Vías Navegables y el Ex Regimiento 9, por los cuales Valdés ya entregó los pedidos formales al ministro Santilli.

El gobernador destacó especialmente el potencial del área portuaria, señalando que Corrientes ha exportado “casi 700 contenedores” en el último mes y requiere de mayor espacio físico para sostener esta creciente corriente productiva.

Asimismo, resaltó que estas tierras representan el “corazón de nuestra Capital” y son fundamentales para el desarrollo urbano, citando como antecedente positivo la transformación de la antigua unidad penal.

Por su parte, Santilli manifestó la total predisposición del Gobierno nacional para avanzar en esta dirección, fundamentando la medida en una visión federalista de la gestión. El funcionario nacional cuestionó la eficiencia de la administración centralizada al señalar: "¿Qué mejor que lo administre un gobernador en lugar de que lo administre alguien desde kilómetros de distancia?". Santilli confirmó que se lleva el compromiso de gestionar ambos predios para la provincia, calificando el esquema como una herramienta para generar “armonía y desarrollo” a través de la cooperación entre el sector público y el privado.

Segundo Puente y

Autovía de la Ruta 12

Sobre el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes, el ministro Diego Santilli calificó la obra como "un tema muy importante para el Norte argentino" y confirmó que se encuentra analizando la propuesta técnica junto al mandatario provincial. Debido a la magnitud de la inversión, el funcionario nacional aclaró que "no es algo financiable por los recursos del Estado". En consecuencia, Santilli se comprometió a gestionar el avance del crédito ante el secretario de Financiamiento para verificar el estado de los trámites con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por su parte, el gobernador Valdés destacó que la provincia facilitó toda la documentación técnica necesaria para concretar este proyecto. El mandatario recordó las gestiones realizadas ante el BID, señalando que el organismo internacional ya ha manifestado que la obra se encuentra en un "estado de no objeción". Según explicó, la puesta en marcha definitiva depende de la determinación de la administración central: “necesitaba la decisión política y el visto bueno de la Nación Argentina para avanzar”.

Asimismo, las autoridades conversaron sobre la continuidad de la autovía de la Ruta 12, una obra largamente esperada en la capital correntina.