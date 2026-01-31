¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Diego Santilli Diego Santilli
aeropuerto de Corrientes Diego Santilli Diego Santilli
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Cerca de Virasoro

Murió una mujer en un siniestro en Ruta 120: su hijo y pareja están en grave estado

El conductor y el menor fueron trasladados de urgencia al Hospital Sussini, donde permanecen internados bajo evaluación médica.

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 07:40

Un trágico siniestro vial se registró este viernes por la tarde en el kilómetro 25 de la Ruta Nacional 120, donde un automóvil despistó y volcó. Como consecuencia del hecho, una joven mujer perdió la vida y su hijo y esposo resultaron heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 18. Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol en el que viajaba un matrimonio junto a su hijo de corta edad salió de la calzada y terminó volcado a la vera de la ruta.

Producto del impacto una mujer falleció en el lugar. En tanto, el conductor y el menor fueron trasladados de urgencia al Hospital Sussini, donde permanecen internados bajo evaluación médica.  Según las primeras informaciones, el estado de salud del niño es el más comprometido.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona, mientras avanzan las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD