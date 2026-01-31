Murió una mujer en un siniestro en Ruta 120: su hijo y pareja están en grave estado

Un trágico siniestro vial se registró este viernes por la tarde en el kilómetro 25 de la Ruta Nacional 120, donde un automóvil despistó y volcó. Como consecuencia del hecho, una joven mujer perdió la vida y su hijo y esposo resultaron heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 18. Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol en el que viajaba un matrimonio junto a su hijo de corta edad salió de la calzada y terminó volcado a la vera de la ruta.

Producto del impacto una mujer falleció en el lugar. En tanto, el conductor y el menor fueron trasladados de urgencia al Hospital Sussini, donde permanecen internados bajo evaluación médica. Según las primeras informaciones, el estado de salud del niño es el más comprometido.

Personal policial y de emergencias trabajó en la zona, mientras avanzan las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.