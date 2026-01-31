Ejecutaron controles de pesca y caza en la costa del arroyo Batel

En zona ribera del arroyo Batel se intensificaron los operativos de control de las actividades de la pesca ilegal y cacería furtiva, en trabajos conjuntos realizados por la dirección de Recursos Naturales de Mercedes y la Prefectura Naval Argentina de Bella Vista.



Las recorridas se realizaron entre la noche del viernes y madrugada del sábado e incluyeron controles de embarcaciones y vehículos.



Secuestraron cuatro armas de fuego en puente llamado Paso López sobre la Ruta Provincial 24 en el Paraje Batel, además de cañas y reel.

Se labraron actas correspondientes.