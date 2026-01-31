Susto: se incendió un puesto del mercado central de Corrientes

Un incendio de estructura generó momentos de tensión este sábado por la mañana en el mercado central de la ciudad de Corrientes. El episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, El fuego se habría iniciado en el puesto número 44 como consecuencia de un cortocircuito en un tablero eléctrico. No se registraron personas heridas.

Fuego en el Mercado de Central

La falla ocurrida en el reconocido mercado ubicado sobre Ruta Nacional 12 y avenida Independencia, frente a la rotonda de la Virgen, provocó una importante columna de humo que se propagó por los pasillos del mercado, generando alarma entre comerciantes y clientes.

Según información oficial, personal de guardia fue alertado a través del sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un foco ígneo dentro del predio. Inmediatamente se desplegaron varias dotaciones del cuartel 397, que acudieron al lugar para controlar la situación.

Gracias al rápido accionar de los bomberos y del personal de emergencia, el incendio fue sofocado en pocos minutos, evitando que las llamas se extendieran a otros locales del predio.

No se registraron personas heridas. Sin embargo, el local afectado sufrió importantes daños materiales, con pérdidas tanto en mercadería como en instalaciones.

Tras el operativo, se realizaron tareas de ventilación y control para descartar riesgos, mientras se evalúan las condiciones de seguridad eléctrica en el sector afectado del Mercado Central.