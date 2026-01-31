Los dirigentes de La Libertad Avanza Corrientes se reunieron con Diego Santilli

n Los dirigentes correntinos de La Libertad Avanza se reunieron con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ayer desembarcó en Corrientes en busca de apoyo para la reforma laboral.

“Recibimos al ministro del Interior, @diegosantilliok , quien nos informó sobre el diálogo con el Gobierno provincial. En ese marco, destacó el compromiso del envío de 3.000 millones de pesos para atender la emergencia hídrica en la provincia, cuyos fondos estarán disponible el día lunes”, informó el concejal capitalino Angel Kofman.

“Además, remarcó la necesidad de avanzar en reformas a nivel nacional, motivo por el cual visitó Corrientes, y mostró interés en conocer la gestión local de los distintos organismos nacionales y nuestro trabajo como concejal de la ciudad”.

“Fue una reunión importante y muy positiva, que fortalece el diálogo y el trabajo conjunto en beneficio de los correntinos”