De cara al Súper Rugby Américas 2026, Corrientes será sede de un amistoso internacional entre dos de las franquicias que tomarán parte del certamen profesional e internacional.

El sábado 7 de febrero, la cancha de Aranduroga recibirá el duelo entre Yacaré XV y Capibaras XV. El partido se jugará desde las 17 hs, y habrá presencia correntina en los dos planteles.

Yacaré es el equipo que representa a la Unión de Rugby del Paraguay, mientras que Capibaras hará su debut en la competencia y la franquicia la componen las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

El equipo paraguayo tienen en sus filas al mercedeño Ramiro Amarilla y su figura es Joaquín Lamas, el ex apertura del SIC y que milita en San José durante el Regional del NEA.

Capibaras, que contará con una buena base de jugadores que vienen de actuar con Dogos XV en temporadas anteriores y que tiene al correntino Jerónimo Gómez Vara, tendrá su debut oficial en el Súper Rugby Américas el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay, como local en el Hipódromo de Rosario.

La entradas para el amistoso internacional se pueden comprar de manera anticipada a $8.000 en centralticket.net, mientras que, el día del cotejo, en el acceso al club el costo se elevará a $10.000. El estacionamiento, que se abonará en puerta, se fijó en $10.000.

Sexta edición

El Súper Rugby Américas 2026 disputará su sexta edición. Pampas, Dogos XV, Tarucas, Capibaras serán los representantes de Argentina, que corresponden a las Uniones de UAR, Córdoba, Tucumán y Litoral (Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), respectivamente.

Mientras que Uruguay tendrá a Peñarol, último campeón y máximo ganador histórico con tres títulos (2022, 2023 y 2025). A su vez, Yacare XV será el de Paraguay y Selknam lo hará para Chile. En tanto, Cobras representará a Brasil.