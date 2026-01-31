¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

liga federal de básquetbol Incendio en Corrientes mortalidad infantil
liga federal de básquetbol Incendio en Corrientes mortalidad infantil
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RUGBY

Corrientes será sede de un amistoso internacional

La cancha de Aranduroga recibirá al partido entre dos equipos que se preparan para el Súper Rugby Américas

Por El Litoral

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 19:48

De cara al Súper Rugby Américas 2026, Corrientes será sede de un amistoso  internacional entre dos de las franquicias que tomarán parte del certamen profesional e internacional.

El sábado 7 de febrero, la cancha de Aranduroga recibirá el duelo entre Yacaré XV y Capibaras XV. El partido se jugará desde las 17 hs, y habrá presencia correntina en los dos planteles.

Yacaré es el equipo que representa a la Unión de Rugby del Paraguay, mientras que Capibaras hará su debut en la competencia y la franquicia la componen las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

El equipo paraguayo tienen en sus filas al mercedeño Ramiro Amarilla y su figura es Joaquín Lamas, el ex apertura del SIC y que milita en San José durante el Regional del NEA.

Capibaras, que contará con una buena base de jugadores que vienen de actuar con Dogos XV en temporadas anteriores y que tiene al correntino Jerónimo Gómez Vara, tendrá su debut oficial en el Súper Rugby Américas el 21 de febrero frente a Peñarol de Uruguay, como local en el Hipódromo de Rosario.

La entradas para el amistoso internacional se pueden comprar de manera anticipada a $8.000 en centralticket.net, mientras que, el día del cotejo, en el acceso al club el costo se elevará a $10.000. El estacionamiento, que se abonará en puerta, se fijó en $10.000.

Sexta edición
El Súper Rugby Américas 2026 disputará su sexta edición. Pampas, Dogos XV, Tarucas, Capibaras serán los representantes de Argentina, que corresponden a las Uniones de UAR, Córdoba, Tucumán y Litoral (Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), respectivamente.
Mientras que Uruguay tendrá a Peñarol, último campeón y máximo ganador histórico con tres títulos (2022, 2023 y 2025). A su vez, Yacare XV será el de Paraguay y Selknam lo hará para Chile. En tanto, Cobras representará a Brasil.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD