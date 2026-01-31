Alonso se encamina a su reelección en la Liga Correntina

El lunes 9 de febrero, la Liga Correntina de Fútbol procederá a la elección de sus autoridades para los próximos dos años.

Pablo Alonso irá por su reelección, mientras que Pablo Miño y Leonardo Solís tienen la intención de participar en la Asamblea General Ordinaria.

El último viernes venció el plazo para la presentación de los avales y Alonso logró la firma 19 clubes, mientras que Blanco contó 8. Por su parte Solís fue avalado por 2, es decir que no llegó al número mínimo (7) requerido para poder competir.

De reflejarse estos números en la elección, Alonso tendrá su tercer ciclo al frente de la entidad madre del fútbol capitalino. Claro que dos clubes (Alvear y Curupay) se expresaron a favor de dos candidatos y surge la duda en qué sentido votarán, además, de acuerdo al informe que elevó la Liga Correntina, son 27 los clubes habilitados para votar el lunes 9. Las entidades de Primera A (16) tienen dos votos.

En la presentación del viernes, Alonso reunió los avales de Boca Unidos, Mandiyú, Soberanía, Lipton, Empedrado, Cambá Cuá, Independiente, Barrio Quilmes, Peñarol, Rivadavia, San Marcos, Quilmes, Dr. Montaña, Sacachispas, Villa Raquel, Mburucuyá, Robinson, Libertad y Alvear.

Mientras que Blanco cuenta con el respaldo de Sportivo, Huracán, Talleres, Ferroviario, Curupay, San Jorge, Alvear y Alumni de Paso de la Patria.

En tanto que Solís reunió las firmas de Yaguareté y Curupay.

Alvear aparece en la lista de respaldo a Alonso y Blanco, mientras que Curupay junto a Alonso y Solís.

En el 2023, Solís también se había presentado como candidato pero antes de llegar a la asamblea bajó su postulación y Alonso fue electo para cumplir su primer mandato completo como presidente.

Los clubes de Primera A que tienen dos votos son: Mandiyú, Curupay, Boca Unidos, Independiente, Sportivo, Empedrado, Sacachispas, Lipton, Huracán, Mburucuyá, Ferroviario, Talleres, Libertad, Doctor Montaña y Yaguareté.

La asamblea se convocó para las 11 hs. del lunes 9 de febrero en la sede de la Liga, además de la elección de presidente y los tribunales de Disciplina y

Honor, se pondrá a consideración la Memoria, balance, inventario, cuadro de ganancias y pérdidas, e informe de la comisión fiscalizadora.