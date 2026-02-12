Bono de fin de año en Corrientes: cronograma de pago de la segunda cuota para municipales

La Municipalidad de Corrientes anunció el cronograma de pago de la segunda cuota del bono de fin de año para empleados municipales de la ciudad. El cronograma se extenderá hasta el jueves 19 de febrero y contempla el pago de los $150.000 restantes, correspondientes al extra de $300.000 anunciado por el intendente Claudio Polich.

Modalidad de pago: