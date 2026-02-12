Bono de fin de año en Corrientes: cronograma de pago de la segunda cuota para municipales

La Municipalidad de Corrientes anunció el cronograma de pago de la segunda cuota del bono de fin de año para empleados municipales de la ciudad. El cronograma se extenderá hasta el jueves 19 de febrero y contempla el pago de los $150.000 restantes, correspondientes al extra de $300.000 anunciado por el intendente Claudio Polich.
Modalidad de pago:
-
Trabajadores bancarizados (planta, contrato y agentes Neike): recibirán el depósito directamente en sus cuentas a partir del viernes 13, accesible mediante cajeros automáticos.
-
Trabajadores Neike no bancarizados: deberán acudir a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), sede central en Brasil 1269, según terminación de DNI:
-
Viernes 13: terminados en 0, 1 y 2.
-
Miércoles 18: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6.
-
Jueves 19: DNI terminados en 7, 8 y 9.
-
Horarios de atención: lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.
-
-
Neike bancarizados sin tarjeta de débito: podrán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, en la sucursal de avenida Teniente Ibáñez 1826, con el mismo cronograma de DNI.